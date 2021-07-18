В результате ДТП в Бельгии погибли двое латвийцев
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Примерно неделю назад в Бельгии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое латвийцев, подтвердил агентству LЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

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Виновные в аварии с места происшествия скрылись.

По сообщению бельгийского новостного портала HLN, движение транспорта на автомагистрали E17 возле города Харелбек по пути во Францию было заблокировано перевернувшимся грузовиком. В результате аварии погибли два человека — 51-летний латвийский водитель грузовика и 42-летний напарник.

Как сообщает HLN, авария произошла в ночь с пятницы на субботу около 15:30. Причиной аварии стал брошенный на дороге автомобиль Peugeot, у которого отсутствовало одно колесо. Свидетели видели, как два человека вышли из автомобиля Peugeot с французским номерным знаком и с бутылками напитков в руках убежали прочь.

Вскоре после этого, не зная о присутствии на дороге брошенной автомашины, в нее врезался грузовик, который в результате столкновения перевернулся.

HLN сообщил, что автомагистраль до города Кортрейк была закрыта для транспорта на несколько часов и все движение во Францию было направлено на Дерлик. Движение транспорта возобновилось в субботу около 12 часов.

Как пояснил Бекерис, в этой и подобных ситуациях вопросами перевозки скончавшихся занимаются страховщики. В посольство Латвии за помощью в связи с этим происшествием никто не обращался.

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Source

LETA

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LETA
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