В результате пожара под Смилтене погиб человек, в Риге горели склад и гараж
Foto: LETA

В результате пожара в Смилтенском крае в понедельник погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 14.31 спасатели выехали в Смилтенский край, где на территории предприятия горел пол одноэтажного дома и предметы домашнего обихода площадью 20 квадратных метров. Пожарные обыскали здание и нашли погибшего.

В понедельник около 18.00 ГПСС получила информацию о том, что на улице Рамулю в Риге образовалось сильное задымление.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горят склад и гараж, пламя стремительно распространяется по конструкциям кровли. После двух часов работы 35 спасателям удалось ограничить распространение этого опасного пожара. Общая площадь горения составила 1200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли восемь автоцистерн и две автолестницы.

За минувшие выходные в ГПСС поступило 178 вызовов — 56 на пожары, 89 на аварийно-спасательные работы, а 33 вызова оказались ложными.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае