Вчера в результате пожара в Елгаве погиб человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Спасатели получили вызов на пожар в жилом доме в Елгаве около 13:30. Пламя распространилось на площади 55 квадратных метров — горели два помещения и конструкции кровли.

Также во вторник утром был вызов в Вецпиебалгскую волость Цесисского края, где в хозяйственное здание ударила молния и возник пожар. Горел гараж площадью 100 квадратных метров, работы по тушению продолжаются.

В Гришканской волости Резекненского края открытым огнем горел одноэтажный деревянный дом площадью 80 квадратных метров. До приезда ГПСС из дома эвакуировались три человека.

В Тилжской волости Балвского края загорелся магазин площадью 200 квадратных метров. В ходе работ по тушению обрушились строительные конструкции. Из-за сильного задымления из соседнего многоэтажного жилого дома эвакуировали семь человек.