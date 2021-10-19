В результате пожара в Елгаве погибли два человека
Foto: LETA

Вчера в Елгаве в результате пожара погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вызов поступил вчера незадолго до 23.00. В двухэтажном деревянном жилом доме горела квартира площадью 30 квадратных метров. Десять человек эвакуировались из здания до прибытия ГПСС.

В горящей квартире были обнаружены двое погибших. Причиной пожара, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем и курение в жилом помещении. Детектор дыма в квартире не был установлен.

Около 14.00 поступил вызов на улицу Анниньмуйжас в Риге, где на балконе многоэтажного жилого дома на шестом этаже горели кондиционер и предметы домашнего обихода. В течение полутора часов пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Около 12 часов пожарные были вызваны в Межвидскую волость Лудзенского района, где горело болото площадью 500 квадратных метров. Распространение пожара было ограничено, но с наступлением темноты работы по тушению пожара были остановлены и возобновятся сегодня утром.

Всего за сутки в ГПСС поступило 44 вызова: 13 на пожары, 23 на спасательные работы, а восемь вызовов были ложными.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту