В результате пожара в Гулбенском крае погиб человек

В субботу в результате пожара в жилом доме в Гулбенском крае погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Вызов в ГПСС поступил 11 марта в 8:02 утра. В двухэтажном жилом доме в Яунгулбенской волости Гулбенского края возник пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в доме тлеет пол и горят предметы домашнего быта на площади 15 квадратных метров. В огне погиб человек.

Пожар был потушен спустя примерно четыре часа, в 12:16. Отмечается, что в доме не было дымового датчика.

Также в субботу в 18:27 пожарным и спасателям поступил вызов в Сигулдскую волость, где загорелись двухэтажный жилой дом, пристройка и автомобиль площадью 160 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека. В ночь на воскресенье пожар был потушен.

12 марта в 3:06 ночи в ГПСС поступил звонок из Селпилсской волости Екабпилсского края, где загорелись хозяйственная постройка, амбар и дровяной сарай площадью 200 квадратных метров. Пожарные спасли из сарая 19 кур и трех уток. Шесть кур погибли в огне. К 8:00 утра удалось локализовать возгорание.

В целом за минувшие сутки (с 06:30 11 марта по 06:30 12 марта) в ГПСС поступило 46 вызовов: 21 - на пожаротушение, 16 - на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.