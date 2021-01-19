В результате пожара в Крустпилсском крае погиб один человек

В понедельник в результате пожара в жилом доме в Крустпилсском крае погиб один человек и еще один был спасен, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов в Крустпилсский край поступил в 15.36. На месте происшествия выяснилось, что в двухэтажном жилом доме горят две комнаты площадью 30 квадратных метров.

Перед приездом пожарных жильцы помогли пострадавшему выбраться из здания, затем он был передан Службе неотложной медицинской помощи. Пожарные нашли в горящем здании еще одного человека. Медики констатировали его смерть. В 20.36 пожар был потушен.

Также в понедельник горел ангар в Балдонском крае площадью 300 кв.м.

С 6.30 18 января по 6.30 19 января в ГПСС поступило 50 вызовов, в том числе 23 на пожары.