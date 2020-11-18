В результате пожара в Мадонском крае погиб человек

В среду утром в результате пожара в Мадонском крае погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

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Около 06.00 пожарные получили вызов на пожар в многоквартирном доме в Мадонском крае. Прибыв на место происшествия, они установили, что в одной из квартир горят диван и шкаф, а площадь возгорания составляет около 4 кв. м.

Из квартиры пожарные вынесли человека без признаков жизни. Медики констатировали его смерть. В 07.34 пожар был ликвидирован.

Его причиной могло стать неосторожное курение, но точные обстоятельства произошедшего выяснит Государственная полиция.