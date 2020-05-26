В результате пожара в Приекульском крае погиб один человек

В результате пожара в одном из жилых домов в Приекульском крае в минувший понедельник погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Пожарные получили вызов на пожар в 23.10. В одной из квартир пятиэтажного дома горели мебель и вещи, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, возникло сильное задымление.

Пожарные вынесли из горящей квартиры человека, медики констатировали его смерть. Из дома были эвакуированы 12 человек. В 00.33 пожар был ликвидирован.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 16 пожаров.