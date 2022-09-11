Утром 11 сентября в результате пожара в Резекне погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Утром в воскресенье пожарные выехали в Резекненский край, где возник пожар в трехэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что в квартире на первом этаже загорелся диван и предметы домашнего обихода площадью десять квадратных метров. В огне погиб человек.

До приезда пожарных из здания эвакуировали 11 человек. Пожар был локализован в течение часа, после чего продолжлись работы по тушению огня.

В Риге на улице А.Чака 10 сентября около 11 часов утра в небольшом участке в подвале трехэтажного жилого дома возник пожар - горели бытовые вещи. Пожарные эвакуировали трех человек из задымленного подвала и потушили пламя.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 65 вызовов: 24 - на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесных пожаров, 28 - на аварийно-спасательные работы, a 13 вызовов были ложными.