В результате пожара в типографии печатные издания могут не прийти вовремя
Foto: F64

В четверг, 20 января на производстве SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" произошел пожар, в результате некоторые издания могут прийти к абонентам с опозданием.

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Как агентству LETA сообщил председатель правления предприятия Висвалдис Трокша, в результате чрезвычайной ситуации была приостановлена работа всего производства.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) рассказали, что вызов на место происшествия - в типографию на улицу Мукусалас - был получен в 16.33. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 60 человек. Пожарные констатировали, что в вентиляционной шахте горит пыль, площадь горения составила 20 квадратных метров. В 17.43 сотрудники VUGD закончили работу.

Печать журналов возобновлена, в свою очередь, печатать газеты начнут в пятницу, 21 января. Предприятие приносит извинения своим клиентам.

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