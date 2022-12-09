В результате пожара в Валмиере погиб человек

В результате пожара в Валмиере в четверг погиб человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вчера в 9.31 в VUGD поступил вызов на улицу Страупес в Валмиере, где горел сарай, в котором, вероятно, находился человек. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сарай с жилым помещением площадью 70 квадратных метров. В здании был обнаружен человек, у которого медики констатировали смерть.

Сегодня утром в VUGD поступил вызов в Скултскую волость Лимбажского края, где после дорожно-транспортного происшествия из фуры на шоссе Рига-Айнажи вытекло около 400 литров топлива. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали утечку, работы продолжается.

Минувшей ночью спасатели также выезжали в Саласпилсскую волость, где на участке от Рижской окружной дороги до Саласпилса произошло ДТП. В аварию попала фура, из которой вытекало топливо.

За минувшие сутки в VUGD поступило 47 вызовов - 12 на тушение пожаров, 24 на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.