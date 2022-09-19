Минувшей ночью в результате пожара в Южнокурземском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В VUGD поступила информация о возгорании в двухэтажном жилом доме. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на первом этаже общей площадью 40 квадратных метров.

Спасатели вынесли из квартиры мужчину, врачи констатировали смерть. До приезда пожарных из здания эвакуировались четыре человека.