В результате пожара в жилом доме в Даугавпилсе погиб человек

В субботу в результате пожара в некоем жилом доме в Даугавпилсе погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов на тушение пожара в одноэтажном жилом доме в Даугавпилсе ГПСС получила около 13.00. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что площадь горения составляет около 80 кв.м, и в пожаре погиб человек.

В свою очередь в Риге на террасе шестого этажа жилого дома пожарные тушили рождественскую елку и пол на площади 2 кв.м. Работники ГПСС призывают жителей тщательно выбирать праздничные украшения и заботиться о пожарной безопасности.

В общей сложности за прошедшие сутки ГПСС получила 57 вызовов, 18 из которых были вызовами на тушение пожаров, 29 — на спасательные работы, а 10 вызовов были ложными.