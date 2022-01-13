В результате пожаров в Риге и Павилосте погибли два человека

В среду два человека погибли в результате пожаров в Риге и Павилосте, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В среду в 22.41 пожарные выехали на вызов на улице Бружу в Риге, где горели комната и межэтажные перекрытия на площади 50 квадратных метров в трехэтажном доме.

С помощью спасательных масок из задымленного здания были спасены пять человек. В огне погиб один человек. Еще один человек в пожаре пострадал. Также за медицинской помощью на месте происшествия обратился один пожарный.

В среду поступил вызов в Павилосту, где в двухэтажном доме горела квартира на втором этаже, перекрытия и вещи на площади 65 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.

В среду ГПСС получила 53 вызова, из них 19 на тушение пожаров, 28 на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.