В результате взрыва в многоквартирном доме мужчина получил обширные ожоги

В четверг, 8 июля в Екабпилсе в одной из квартир произошел взрыв, в результате которого мужчина получил обширные ожоги тела. Начат уголовный процесс, сообщили в Государственной полиции.

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Сообщение о взрыве в многоквартирном доме на пульт дежурного поступило в 15.51. Из четырех квартир самостоятельно эвакуировались шесть жильцов.

На втором этаже, в квартире, где, возможно, произошел взрыв газа, спасатели обнаружили мужчину, поучившегося обширные ожоги - примерно 70% всего тела. Пострадавший госпитализирован.

В результате взрыва оказались также повреждены припаркованные у дома автомобили. На данный момент в полицию поступили четыре заявления о повреждениях транспортных средств.

Из-за обвала потолков, пола и стен квартиры непригодны для проживания.

Идет расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.