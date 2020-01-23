В Риге активизировались квартирные воры, вскрывающие в дверях замки-пауки

Рижское региональное управление полиции сообщает, что за период с декабря 2019 по январь 2020 года из многих микрорайонов столицы поступают заявления о квартирных кражах. Преступники действуют по одной и той же схеме: открывают двери, после чего забирают из коридора оставленные владельцами жилья вещи: сумочки, деньги, телефоны и т.д.

В полиции предупредили, что в дверях всех обворованных квартир был установлен замок-паук, в котором на ночь с внутренней стороны оставили ключи. Кражи из коридоров потерпевшие констатировали обычно с утра.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что у преступников есть специальное приспособление, с помощью которого они вскрывают двери в том случае, если в замке со стороны квартиры оставлены ключи.

В этой связи Госполиция призывает жителей всегда запирать на ночь дверь и, находясь в квартире, убирать из замка ключи. Также полиция просит обращаться с заявлением всех, кто в последнее время стал жертвой подобного вида преступлений.