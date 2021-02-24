В Риге активизировались мошенники, выдающие себя за работников социальной службы

В распоряжение Департамента благосостояния Рижской думы поступила информация о том, что на территории самоуправления действуют лжеработники социальной службы, которые по телефону обещают перечислить единовременное семейное пособие в размере 500 евро.

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Как отмечает портал Рижской думы, жителей призывают не быть легковерными и соблюдать осторожность, не раскрывать чужакам ни адрес своего места жительства, ни личные данные, и во время разговора ни в коем случае не раскрывать данные для доступа к своему банковскому счету.

Важно помнить, что никто не имеет права запрашивать данные для авторизации в интернет-банке по телефону, подчеркивают в департаменте.

Сотрудники Рижской социальной службы могут звонить своим клиентам, чтобы обсудить социальную ситуацию, но никогда не будут запрашивать данные для доступа к интернет-банку.

Департамент благосостояния подчеркивает, что сотрудники соцслужбы начинают разговор на латышском языке (и только во время разговора могут перейти на понятный человеку язык), представляются по имени и фамилии, называют территориальный центр Рижской социальной службы, из которого звонят.

Кроме того, важно знать, что единовременное пособие в размере 500 евро на каждого ребенка Госагентство социального страхования автоматически перечислит на счет кредитного учреждения, на который лицо уже получает ежемесячное пособие.

"Призываем предупредить родственников, особенно пожилых людей, потому что именно они часто становятся жертвами мошенников. Поговорите со своими родителями, бабушками и дедушками, чтобы они не попадали в такие ситуации, потому что это вызывает у них много стресса и переживаний. Если вы или ваш близкий стали жертвой мошенников, обратитесь в Государственную полицию", — говорится в сообщении РД.

В случае возникновения вопросов информацию можно получить, позвонив по бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния РД 80005055 или по информационному телефону Рижской соцслужбы 67105048, а также узнать адрес и номер телефона территориального центра на сайте Департамента благосостояния: www.ld.riga.lv в разделе "Рижская социальная служба".