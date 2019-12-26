В Риге автобус насмерть сбил пешехода

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек, а в Риге под колесами автобуса погиб человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Трагическая авария произошла в 8.25 в Риге, на углу улиц Мелдру и Крейменю, где автобус "Solaris" наехал на пешехода. Пострадавший скончался в медицинском учреждении.

В среду в Латвии зарегистрировано 52 автоаварии. Задержано 17 пьяных водителей и один водитель в состоянии наркотического опьянения, составлено 211 административных протоколов за превышение скорости и 415 - в целом за нарушения правил дорожного движения.