В Риге без вести пропал 53-летний мужчина: в последний раз его видели в центре

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Олега Подлессного (1967 г.р.). Известно, что 29 сентября он вышел из своего дома в Риге на ул. Морес и обратно не вернулся.

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В последний раз мужчину видели на ул. Инжениеру, 1а, когда он выходил из центра здоровья Polle.

Его приметы: рост 182 см, среднего телосложения, глаза серо-синие.

Был одет: темные спортивные брюки, серые кроссовки, черная трикотажная куртка.

Особые приметы: на косточке указательного пальца на руке татуировка в виде звезды.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086000 или 110.