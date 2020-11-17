В Риге без вести пропал пенсионер: возможно, его видели в Лангстини
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Браса" рижского регионального управления полиции разыскивает Юрия Силина (1944 г.р.), который 16 ноября вышел из своего дома на ул. Ропажу и пропал.

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В последний раз его, возможно, видели в Лангстини. У мужчины есть проблемы со здоровьем.

Его приметы: рост 160 см, волосы седые.

Был одет: коричневая куртка, черные джинсы, коричневая клетчатая рубашка, джемпер, белый шарф с синими полосками. На голове — черная шапочка, на ногах черная обувь.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67086610 или 110.


В Риге без вести пропал пенсионер: возможно, его видели в Лангстини
Foto: Valsts policija


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rus.DELFI.lv

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