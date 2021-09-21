В Риге без вести пропал восьмилетний мальчик
Foto: Valsts policiija

Рижский участок Госполиции "Тейка" разыскивает пропавшего без вести Эдгарса Лациса 2013 года рождения.

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Как порталу Delfi рассказала представитель Госполиции Гита Гжибовска, сегодня, 21 сентября, в 15 часов мальчик вышел из Рижской 85-й средней школы на улице Ницгалес 22 и, возможно, сел в общественный транспорт.

Рост мальчика — 130 см. У Эдгарса худое телосложение и светлые волосы. Ребенок был одет в темную ветровку, на голове была темно-синяя кепка с желтыми звездами, а с собой — синяя сумка. Мальчик также носит очки.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, звонить по номерам телефонов 67085942 или 110.

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rus.DELFI.lv

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