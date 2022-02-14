В Риге более 50 посетителей концерта получили штрафы за отсутствие масок

В минувшее воскресенье посетители концерта, на котором выступал саксофонист Денис Пашкевич, были оштрафованы за отсутствие масок.

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Концерт проходил в рижской галерее Artissimo koncertzāle в Вецриге. Около 19.00 Рижская полиция самоуправления получила информацию о том, что посетители выставочной галереи, где проходит концерт, не используют маски для лица. Как в сети Facebook пишет журналист Андрей Шаврей, который также присутствовал на мероприятии, на место прибыли не менее семи сотрудников полиции на трех автомобилях.

"Прибыв по указанному адресу, полицейские констатировали, что действительно большинство посетителей концерта и обслуживающий персонал без масок. Организаторы мероприятия пояснили, что у них мало людей, чтобы проконтролировать это требование, также они указали, что в рамках мероприятия посетителям предложены закуски. На столах полицейские увидели несколько карафе с водой и пару тарелок с булочками", — заявил представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис.

За несоблюдение эпидемиологических требований более 50 челочек получили штрафы в размере 50 евро. В отношении организатора мероприятия начат административный процесс, в рамках которого будет оцениваться его степень ответственности.