В Риге еще в марте пропала гражданка США: адвокат обратился в открытом письме в генпрокурору Стукансу

В минувший четверг Госполиция официально объявила в розыск гражданку США Тамару Бенксоне. Адвокат Михаил Черноусов, представляющий интересы потерпевшей стороны, направил открытое письмо генеральному прокурору Юрису Стукансу с требованием оценить действия правоохранительных органов, которые не реагировали на исчезновение и возможное насильственное удержание пенсионерки с марта 2023 года.

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"2 марта 2023 года в Госполицию Риги поступило заявление о том, что Тамару Бенксоне, гражданку США, проживающую в Риге, незаконно лишили свободы установленные лица и содержат ее в конкретном адресе в ненадлежащих условиях. 31 марта 2023 года Госполиция вынесла отказ начать уголовный процесс по этому заявлению. 11 апреля 2023 года решение об отказе по данному заявлению было обжаловано в прокуратуре.

12 апреля 2023 года Генпрокурору и начальнику Криминальной полиции Латвии поступило другое заявление, уже от проживающего в Австралии сына, о том, что его мать, Тамара Бенксоне, незаконно удерживается в Риге группой лиц и в отношении ее имущества осуществляются мошеннические действия, при этом в преступную группу могут быть вовлечены отдельные недобросовестные сотрудники полиции и прокуратуры. Необходимые доказательства были потерпевшей стороной собраны и представлены в правоохранительные органы.

Предпринимались и другие попытки заявителями добиться справедливости легальными способами", — указывает в письме Михаил Черноусов.

8 июня адвокат направил запрос, адресованный лично Юрису Стукансу, с изложением обстоятельств дела и просьбой защитить Бенксоне от противоправных действий и начать уголовный процесс. В итоге, был получен ответ о переадресовке запроса в полицию. На следующий день было получено долгожданное уведомление о начале уголовного процесса по заявлению о противоправных действиях против Тамары Бенксоне.

"Однако ни ее сыну, ни адвокату полиция не сообщала о месте нахождения Тамары Бенксоне и не предоставляла возможности с ней пообщаться хотя бы по телефону. На все обращения и просьбы со стороны полиции следовал простой ответ: тайна следствия, ищем и ничего сообщить не можем. Вся эта переписка и попытки добиться справедливости и получить конкретный ответ от полиции или прокуратуры по делу со стороны защиты потерпевших, продолжалась более трех месяцев! Наконец вчера, 29 июня 2023 года, мы узнаем из СМИ о том, что Тамара Бенксоне разыскивается полицией…

Уважаемый генеральный прокурор, не могли ли бы Вы сообщить общественности, какие еще легальные возможности может использовать потерпевшая сторона, чтобы активизировать действия полиции и прокуратуры?

А если кому-либо известно о месте нахождения и судьбе Тамары Бенксоне (см.фото), просьба сообщить в полицию по указанным телефонам, а также адвокату потерпевшей стороны по тел.+(371) 29426688 либо на электронный адрес: sbs.riga@gmail.com", — резюмировал адвокат.