В Риге группа мужчин занималась угоном автомобилей: два человека в заключении, еще двое в розыске
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Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении трех человек по факту угона шести автомобилей в микрорайонах Риги, сообщает агентство LETA.

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Обвиняемые мужчины в начале лета прошлого года в Курземском и Земгальском районах столицы занимались угоном автомобилей. Были угнаны автомобили марок Audi, Honda и BMW.

Двое обвиняемых заключены под стражу. В свою очередь, к третьему мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Всего в организованной преступной группе действовали пять человек, двое из них объявлены в розыск. В отношении этих лиц уголовный процесс выделен в отдельное делопроизводство.

В результате расследования статистики по угонам автомобилей прокуратура выяснила, что с тех пор как двух человек заключили под стражу, двух объявили в розыск, количество угонов автомобилей в столичных микрорайонах значительно сократилось.

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