В Риге ищут пропавшего без вести школьника
Foto: Valsts policija

Зиемельский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Кристиана Зилберта (2008 г.р.).

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Рост мальчика 160 см, худощавый, короткие светлые волосы, носит очки. Был одет в темно-синие джинсы, темно-синюю куртку, на ногах - черная обувь.

С собой возможно школьный рюкзак и мобильный телефон. У мальчика склонность к бродяжничеству.

Если вы видели Кристиана или знаете, где он может находиться, просьба связаться с полицией по номерам: 67085936 или 110.

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