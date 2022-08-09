В Риге из горящего дома спасены два человека

В понедельник, 8 августа в Риге из горящего дома были спасены два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на улицу Цидонию поступил в 12.55. Горел одноэтажный жилой дом на площади 120 квадратных метров. В огне пострадали два человека, они переданы медикам скорой.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 45 вызовов, из них 13 - на пожары и 20 - на спасательные работы.