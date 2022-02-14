В Риге из горящего дома спасены три человека

В воскресенье из горящего дома в Риге были спасены три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на Чиекуркална 1 линия поступил утром. В двухэтажном жилом доме горела квартира на площади 15 квадратных метров. До прибытия спасателей дом успели покинуть 5 человек. Из задымленных помещений сотрудники VUGD спасли трех человек, один из них пострадал и был передан медикам скорой.

В воскресенье VUGD также получил вызов в Иецаву, где горел двухэтажный сруб на площади 560 квадратных метров. На тушения пожара ушло несколько часов.