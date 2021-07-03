В Риге из горящей квартиры спасены девять человек
Foto: LETA

Сегодня утром из пожара повышенной опасности в Риге были спасены девять человек, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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Сегодня около 5 часов утра спасателей вызвали в Ригу, где в квартире на втором этаже шестиэтажного дома возник пожар повышенной опасности. Квартира площадью 20 квадратных метров горела открытым пламенем.

По словам Витолы, семь человек эвакуировались из здания до приезда ГПСС, а еще девять человек были выведены из задымленного здания пожарными в кислородных масках. Жертв пожара нет. Пожар повышенной опасности был потушен примерно за два часа.

В свою очередь вчера около 18:00 в ГПСС поступил вызов на пожар в Цесисе, где в четырехэтажном доме горела кухня площадью восемь квадратных метров. Витола подчеркнула, что о пожаре предупредил установленный в квартире датчик дыма.

В результате пожара пострадал мужчина, которого спасатели передали медикам скорой помощи. Спасатели эвакуировали из задымленного здания пять человек.

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