В Риге из горящей квартиры спасли человека

Минувшей ночью в Риге из горящей пятиэтажки был спасен человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Вызов на улицу Локомотивес поступил в 3.13. В подъезде пятиэтажного дома, на пятом этаже горела дверь в квартиру на площади пять квадратных метров и отделочные материалы шахты. На человека, который находился в квартире, спасатели надели специальную дыхательную маску и вывели на улицу.
Один человек из соседней квартиры эвакуировался сам.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также