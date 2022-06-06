В Риге из горящей квартиры спасли человека
Foto: LETA

Минувшей ночью в Риге из горящей пятиэтажки был спасен человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на улицу Локомотивес поступил в 3.13. В подъезде пятиэтажного дома, на пятом этаже горела дверь в квартиру на площади пять квадратных метров и отделочные материалы шахты. На человека, который находился в квартире, спасатели надели специальную дыхательную маску и вывели на улицу.

Один человек из соседней квартиры эвакуировался сам.

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