В Риге из свадебного салона украли эксклюзивные платья за несколько тысяч евро

В Риге неизвестные преступники разбили стеклянную дверь в свадебном салоне на ул. Кр. Валдемара и похитили несколько дорогих и эксклюзивных платьев. Работники магазина обратились с заявлением в полицию и не могут понять, кому понадобился такой специфический товар, который трудно реализовать.

По данным Degpunktā, полицию вызвали соседи, услышавшие шум. Кроме того, один из соседей видел убегавшего с платьями мужчину. Преступники явно торопились, поскольку сработала сигнализация. Предположительно, к краже могут быть причастны двое злоумышленников.

"Приехала полиция, сначала сняли отпечатки пальцев, только потом вошли в салон, зафиксировали отпечатки следов", — рассказала владелица салона Екатерина, добавив, что салону нанесен крупный ущерб. Кроме того, представителям магазина придется объясняться и с клиентами, поскольку некоторые из похищенных платьев были зарезервированы.

По делу начат уголовный процесс, начато расследование.