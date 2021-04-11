В Риге из задымленной многоэтажки спасли 11 человек

В субботу из задымленного многоэтажного общественного здания в Риге спасли 11 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на место происшествия поступил около полуночи. Сообщалось, что в девятиэтажном здании на первом этаже в кафе горит электрическая плита на площади два квадратных метра, образовалось сильное задымление. В течение часа пожар удалось ликвидировать.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались 140 человек, пожарные спасли еще 11. Пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 63 вызовов.