В Риге ликвидирован пожар повышенной опасности: из здания эвакуировано 40 человек
Foto: LETA

В понедельник, 9 августа, в производственном здании в Риге на улице Юркалнес возник пожар повышенной опасности, площадь пожара составила 66 кв.м. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) ликвидировала возгорание примерно за два с половиной часа.

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Вызов на пожар поступил в ГПСС в 14:59. В производственном здании в сепарационном оборудовании, трубе и контейнере горели бумажные отходы. Из здания было эвакуировано 40 человек. В 17:32 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 75 вызовов: 25 - на тушение пожаров, 34 - на спасательные работы, 16 вызовов были ложными.

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