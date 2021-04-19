В Риге машина провалилась в яму, которую в прошлом году отремонтировали за 19 000 евро

В Пардаугаве на улице Эбельмуйжас в яму провалился автомобиль. Примечательно, что в прошлом году на этом же месте произошло аналогичное ЧП и на ремонт ямы самоуправление потратило почти 19 000 евро.

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В социальных сетях появилась фотография, на которой видно, как под колесом автомобиля провалился асфальт.

Как ранее сообщал DELFI, 12 июня во дворе в Зиепниеккалнсе образовалась яма, куда провалилась машина. Глубина ямы была несколько метров.

Самоуправление объяснило это устаревшей системой ливневой канализации. Из-за сильных ливней и увеличения давления воды почву под дорогой размыло, и земля провалилась.

Интересно, что в последние дни дождей не было - в выходные стояла теплая солнечная погода.