В Риге на автостоянке горело здание
Foto: F64

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 43 вызова, из них 14 на пожары.

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Минувшей ночью в 2.37 спасатели получили вызов в Риге - на территории автостоянки горело двухэтажное здание. Площадь горения составила 100 квадратных метров. В пожаре пострадал человек, который еще до прибытия спасателей смог самостоятельно покинуть здание. Пострадавший был передан медикам скорой. В 5.26 пожар был ликвидирован.

В 2.19 ночи спасатели получили вызов в Алуксненский край - в лесу заблудились два человека. С помощью мобильной связи и звуковых сигналов на оперативном транспорте, пострадавших удалось вывести на дорогу.

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