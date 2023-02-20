В Риге на некоторых улицах возле перекрытого участка ул. Кр. Валдемара образовались заторы

В понедельник утром на некоторых улицах вблизи частично перекрытой улицы Кр. Валдемара образовались заторы, пишет со ссылкой на данные портала balticmaps.eu агентство LETA.

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Затор образовался на ул. Миера (участок от ул. Аннас до ул. Таллинас). Замедлено движение и на других участках улиц Миера и Зирню.

Также пробка образовалась и на ул. Бруниниеку, около театра Dailes. Еще один затор на ул. Дзирнаву (участок от ул. Бривибас до ул. Кр. Валдемара).

Как уже сообщалось ранее, из-за угрозы обрушения дома на ул. Кр. Валдемара на неопределенное время закрыт участок улицы от ул. Шарлотес до ул. Алояс.

Рижская дума призывает принимать во внимание ограничения, планируя свои маршруты. Изменены маршруты общественного транспорта.

Как уже ранее писал портал Delfi, в субботу вечером в Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) были вызваны в здание на улице Кр. Валдемара, где образовались трещины.

Вызов поступил в 18.52. На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в многоквартирном здании и начали эвакуацию людей автобусом.

Информация о состоянии здания передана в Рижское городское строительное управление. На место происшествия выезжали 23 спасателя.

В сотрудничестве с муниципальной полицией из двух соседних зданий эвакуированы 33 человека, собака и две кошки.

Сейчас жильцы не могут вернуться домой, невозможно даже зайти в квартиры за вещами. Этим людям помогли с размещением на пять суток. Просить о предоставлении жилья могут и те жильцы, которые в данный момент нашли приют у друзей, и для этого необходимо обратиться в рижскую муниципальную полицию.

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