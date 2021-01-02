В Риге на пешеходном переходе насмерть сбита женщина
Foto: PantherMedia/Scanpix

В пятницу, 1 января в Риге, на ул. Карля Улманя гатве, автомобиль насмерть сбил человека, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Авария произошла в 16:56. Водитель автомашины Mazda на пешеходном переходе сбила женщину 1949 года рождения.

После этого на сбитую женщину наехал и водитель автомашины Renault. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Больше всего аварий - 16 - зарегистрировано в Риге. В Латгале зафиксировано девять ДТП, в Видземе - шесть, в Земгале - пять, в Курземе - четыре.

В результате ДТП за прошедшие сутки четыре человека получили травмы, а один - скончался.

За минувшие сутки составлено 316 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 81 - о превышении скорости, 35 - об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и один - за управление авто в состоянии наркотического опьянения.

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