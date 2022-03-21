В Риге на плакате в поддержку Украины появилась буква Z, полиция начала проверку
Foto: DELFI Aculiecinieks

Государственная полиция начала проверку в связи с порчей установленного на улице Кастранес в Риге плаката в поддержку Украины - на полотне неизвестные нарисовали букву Z.

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По информации пользователя Twitter - неизвестные нарисовали используемый российской армией символ — букву Z, кроме того, плакат порван. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Рижская дума в социальных сетях сообщила, что информация уже передана ответственным учреждениям и плакат заменят: "Этот плакат на Тейке сегодня снимут, сегодня постараются напечатать новый и завтра разместить", - добавили в думе. Там также отметили, что это уже не первый испорченный плакат - на прошлой неделе в Иманте похожий плакат уже пришлось заменить.

В свою очередь, в Рижской полиции самоуправления отметили, что получают информацию о нарисованных на зданиях букве Z. Во всех случаях информация передается также Государственной полиции и Государственной службе безопасности. "В зависимости от ситуации либо открывается административный процесс, либо информация передается Госполиции для возбуждения уголовного процесса", - отметили с РПС.

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