В Риге на улице Крустпилс загорелось двухэтажное здание автосервиса, пожар локализован

В Риге на улице Крустпилс загорелось двухэтажное здание автосервиса, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) у себя в Twitter.

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Сообщение о пожаре на улице Крустпилс поступило в 20:00. В 21:56 пожар повышенной сложности был локализован.

В результате пожара на втором этаже выгорела часть административных помещений площадью 200 квадратных метров, зона ремонта автомобилей площадью 200 квадратных метров и кровля площадью 50 квадратных метров.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые используют автоцистерны и пожарные лестницы, сообщает ГПСС.