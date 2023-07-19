В Риге на улице нашли мертвого мужчину: возможно, его сбил трамвай

В среду в 5:27 утра в Риге на пересечении улиц Баускас и Неретас был обнаружен умерший человек, возможно, сбитый трамваем, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Точные обстоятельства случившегося установит следствие.
Во вторник зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 23 человека, двое погибли.
Составлено 376 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 175 за превышение скорости. О пьянстве за рулем начато четыре административных и шесть уголовных дел.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.