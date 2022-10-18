В Риге начался суд над главой Civinity, который отрицает обвинения

В понедельник суд начал рассматривать дело, в котором и литовцу Дейвидасу Яцке — акционеру и руководителю группы компаний по надзору за заданиями и инженерных решений Civinity — предъявлено обвинение в отмывании денег на тендерах по обслуживанию лифтов в Риге. Предприниматель отвергает предъявленные ему обвинения.

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Представитель Экономического суда Латвии Индра Пумпуре заявила, что на заседании суда были выполнены обязательные формальности — объявлено о начале процесса, обнародованы обвинения.

Рижский суд должен был начать рассмотрение дела еще в конце сентября, однако дело не было начато, так как Д. Яцка по причине болезни не мог прибыть на заседание суда.

Д. Яцка в понедельник подтвердил BNS, что будет дистанционно участвовать в заседании суда в Риге, а предъявленные ему обвинения он отвергает.

"Я не согласен с предъявленными мне обвинениями. Я доверяю правоохранительной и судебной системе Латвии. Я надеюсь, что это недоразумение, в котором я оказался, скоро закончится", — отметил он.

Как сообщили BNS в Рижской окружной прокуратуре, в мае она передала в Экономический суд дело, в котором подозрения выдвинуты против семи физических лиц и двух латвийских компаний.

По данным прокуратуры, обвинения связаны с тендерами на техническое обслуживание лифтов, объявленными рижской муниципальной компанией Rigas namu parvaldnieks в 2013-2018 годах. Один из обвиняемых выдвигал предложения, зная, что в компании, которую он представляет, не хватает сотрудников для обеспечения выполнения контракта.

По данным рижской прокуратуры, за работу заплатили более 2 млн евро, из которых более 1,9 млн. евро были "отмыты" путем перевода средств на счета других связанных компаний.

Отмывание денег в Латвии наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет.

В группа Civinity входят более 30 компаний, которые обслуживают 10 млн кв. метров жилых и коммерческих зданий, в нем работает 1,5 тыс. сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании.