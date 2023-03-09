В Риге нашли тело пропавшей без вести жительницы Лиепаи

В Риге найдено тело 60-летней Дагнии Шенбруны, которую в последний раз видели 3 марта, в Лиепае, на ул. Ригас.

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По сообщению полиции, на теле женщины следов насильственной смерти не констатировано, нет свидетельств и тому, что против нее было совершено преступление.

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках Дагнии Шенбруны.