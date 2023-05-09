В Риге ночью задержаны четыре человека за возложение цветов неподалеку от снесенного памятника в Пардаугаве

Начальник Госполиции Армандс Рукс заявил, что в ночь на 9 мая в Риге задержали четверых парней в возрасте примерно 20 лет, которые возложили цветы неподалеку от места снесенного памятника в Пардаугаве.

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В интервью Латвийскому радио Рукс отметил, что в целом ночь прошла спокойного, хотя и были зафиксированы небольшие ЧП. В частности, на территории Риги в ряде публичных мест появились буквы V и Z, которые, как отметил глава Госполиции, используются для российской пропаганды. Кроме того, в Болдерае появилась "надпись на тему победы".

Отмечается, что на некоторых кладбищах возложены цветы с запрещенными на территории Латвии георгиевскими ленточками и ленточками цвета флага РФ. Рукс заявил, что 9 мая полиция не станет проявлять толерантность к тем, что в этот день прославляет военную агрессию.

Напомним, что 9 мая в усиленном режиме работают как Госполиция, так и Служба госбезопасности.