В Риге обнаружен тайник с большим количеством наркотиков, задержаны пять человек
Foto: Valsts policija

Государственная полиция задержала организованную группу, которая, возможно, ввозила из-за границы наркотики и хранила их в тайнике в центре Риги. Задержано пять человек, все они арестованы.

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В конце октября сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции совместно с бойцами антитеррористического объединения OMEGA и батальоном дорожной полиции Рижского регионального управления Госполиции задержали организованную группу, а также обнаружили тайник в центре Риги, который находился на складе в заброшенном жилмассиве.

В ходе десяти обысков по месту жительства задержанных и в транспортных средствах, полиция изъяла десять килограммов и 750 граммов марихуаны, три автомашины и 10 000 евро наличными. Изъятое количество наркотиков классифицируется как крупное.

По подозрению в незаконной реализации в крупных объемах наркотических и психотропных веществ задержаны пять человек. Все задержанные в возрасте около 25 лет и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

В ходе следствия было установлено, что все задержанные - участники организованной группы, в которой были четко распределены роли - кто-то занимался доставкой наркотиков, кто-то - расфасовкой, транспортировкой и дальнейшей реализацией. Возможно, что наркотики поставляли из Нидерландов с целью продажи в Латвии.

Начат уголовный процесс, подозреваемым грозит от пяти до 15 лет лишения свободы. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения — арест.

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