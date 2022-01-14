В Риге по подозрению в грабеже задержана группа подростков
Foto: PantherMedia/Scanpix

2 января около 2 часов ночи в Торнякалнсе группа подростков напала на молодого человека, избили и душили его, а затем отобрали кошелек, документы и смартфон. По горячим следам полиция по подозрению в совершении данного преступления задержала группу подростков, младшему из которых всего 13 лет, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Государственной полиции.

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Нападение совершили четыре человека. Полиция начала уголовный процесс по ч. 2 ст. 176 Уголовного закона.

По подозрению с совершении данного преступления в микрорайоне Плявниеки полиция задержала трех несовершеннолетних, в Болдерая — еще четырех. Среди задержанных молодые люди 15 и 13 лет. Для пояснений в участок полиции были доставлены и девушки (14 и 15 лет).

Трое подростков в настоящий момент проходят в качестве свидетелей, а 15-летние люди — в качестве подозреваемых. Им избрала мера пресечения — полицейский надзор.

Похищенные вещи возвращены потерпевшему.

Заметим, что подростки ранее попадали в поле зрения полиции.

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