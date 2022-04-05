В Риге по подозрению в изнасиловании задержан мужчина

Государственная полиция задержала мужчину 1989 г.р., которого подозревают в изнасиловании и попытке изнасилования, сообщили в Госполиции. 26 марта его арестовали.

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17 марта около семи часов вечера к женщине в районе Брасы в Риге подошел незнакомый мужчина, неожиданно напал и попытался изнасиловать. Он повалил жертву на землю, однако, женщина начала сопротивляться, удалось вырваться и убежать. В тот же день она обратилась в полицию с заявлением, был начат уголовный процесс.

В тот же день, около восьми часов вечера в районе Чиекуркалнса этот же мужчина напал уже на другую женщину. Изнасилование произошло в открытом общественном месте, однако людей рядом не было. Пострадавшая обратилась в полицию.

Начались активные поиски подозреваемого. В том числе информация была опубликована в средствах массовой информации и в социальных сетях.

24 марта в Риге по подозрению в совершении обоих преступлений мужчина 1989 г.р. был задержан. Суд избрал меру пресечения — арест. Подозреваемому грозит от четырех до 10 лет тюрьмы.