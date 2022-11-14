В Риге по подозрению во взяточничестве задержаны 15 таможенников и 5 бизнесменов

Сотрудники Бюро внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) в течение последних недель по подозрению во взяточничестве задержали 15 таможенников, работавших на рижских таможенно-контрольных пунктах, а также пятерых предпринимателей, связанных с транзитом.

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При поддержке Налогово-таможенной полиции VID, Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проведено более 40 обысков и других масштабных оперативно-розыскных мероприятий.

В Управлении внутренней безопасности Службы госдоходов заявили, что работа по этому делу велась планомерно и с учетом рисков, а также после получения доказательства организованного и систематического взяточничества, которое осуществлялось связи с выполнением таможенных формальностей в течение нескольких лет.

Подозреваемые таможенники отстранены от исполнения служебных обязанностей. С двоими из них уже прекращены трудовые отношения. Следствие продолжается.