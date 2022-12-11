Утром в воскресенье в Риге поезд насмерть сбил молодую женщину, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

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11 декабря в 7:15 утра на пульт Госполиции поступил вызов на улицу Крустабазницас, где на железнодорожных путях была сбита молодая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. В результате трагического инцидента на путях временно перекрыли движение.

Поезд Рига-Валмиера, который выехал из Риги в 6:46 и должен был прибыть в Валмиеру в 9:06, был вынужден остановиться между станциями "Чиекуркалнс" и "Югла". Поезд прибыл в Валмиеру с задержкой примерно на полчаса.