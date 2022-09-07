В Риге полиция остановила две машины с поддельными номерами: в одной нашли оружие

В среду, 7 сентября, около 13.00 сотрудники батальона дорожной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции, при контроле дорожного движения констатировали на Вантовом мосту в Риге автомобиль, у которого, возможно, были поддельные номерные знаки, похожие на государственные регистрационные знаки РФ, сообщили в полиции.

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Стражи порядка решили остановить транспортное средство. В ходе проверки полицейские обнаружили в автомобиле кобуру для оружия. Водителя попросили показать оружие, которое у него было при себе, однако он отказался и не сотрудничал с полицейскими, предоставив им только разрешение на ношение оружия.

Было принято решение вызвать на место происшествия Батальон специальных задач Госполиции, однако водитель согласился показать полицейским имеющееся у него оружие.

В результате проверки были выявлены нарушения первой части 36-й статьи закона "Об обороте оружия" и изъято оружие.

Мужчину доставили в полицию для дальнейших процессуальных действий. В настоящее время Госполиция возбудила два дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело в связи с инцидентом.

Во вторник был зафиксирован похожий случай. В Госполицию поступила информация о том, что по Риге передвигается автомобиль Mercedes-Benz, номерные знаки которого, возможно, являются подделкой. Полиция немедленно среагировала, автомобиль был остановлен. Начат уголовный процесс.

В обоих случаях обстоятельства инцидента выясняются, а Госполиция продолжает расследование.

Госполиция получила несколько сообщений о таких случаях в эти дни. За такое преступление предусмотрена уголовная ответственность.

Полиция призывает жителей звонить по телефону 110, если они видят автомобили с подозрительными номерными знаками.