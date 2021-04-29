В Риге потушен пожар повышенной опасности в пятиэтажке

Утром в Риге был потушен пожар повышенной опасности, произошедший в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вызов был получен в пять часов утра. В квартире горели вещи на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек. В 6:31 пожар был потушен.

В среду пожарные получали вызовы на горящий чердак, мусорку, сарай, забор, изоляцию дымохода, сажу в дымоходе. В двух случаях горел одноэтажный жилой дом.

Было потушено 13 пожаров прошлогодней травы, самый большой из них в Тукумском крае (5 гектаров), в Лигатненском крае (1,2 гектара) и Даугавпилсском крае (гектар). Всего с начала года потушено уже 1024 пожара старника.

Были вызовы и на спасательные работы. В Балвском крае при столкновении двух машин зажало человека, он не мог выбраться и его пришлось вытаскивать с помощью гидравлических инструментов.

Всего за сутки VUGD получены 58 вызовов — 22 на пожар, 16 на спасательные работы, 20 ложных.