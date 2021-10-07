В Риге поваленные из-за сильного ветра деревья придавили шесть машин и человека
Foto: Shutterstock

В среду в Риге из-за сильного ветра поваленные деревья придавили шесть машин, в одном случае дерево упало на человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Как сообщает передача Degpunktā, днем дерево упало на четыре автомобиля в Ильгюциемсе. Основательные повреждения получили три Volvo и один Volkswagen.

Еще одно ЧП, судя по размещенным в соцсетях видео произошло на улице Мазас Стацияс. Там дерево придавило две машины - Volvo и BMW.

Еще в одном случае спасателям пришлось помогать человеку, на которого упало дерево. По данным передачи Degpunktā, это произошло на улице Булю в Ильгюциемсе. Пострадавший получил различные травмы и в стабильном состоянии был доставлен в больницу.

Как сообщалось, по информации ООО Rīgas meži, в среду сильный ветер сломал несколько деревьев в столичных парках. Одно дерево повалено в парке Кронвалда, еще одно — на берегу городского канала. На другом берегу Даугавы, в парке Нордекю сильный ветер сорвал огромную ветку.

Всего VUGD получила 24 вызова - в основном требовалось освободить проезжую часть и тротуары от упавших деревьев.

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